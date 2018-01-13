В Баку перенесено открытие центра транспортного обмена «Дарнагюль»

13 января 2018 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Запланированное на сегодня открытие центра транспортного обмена «Дарнагюль» перенесено на следующую неделю, сообщили в субботу в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В сообщении говорится, что открытие центра перенесено по техническим причинам.

Ранее в БТА сообщили, что в связи с открытием нового центра перенесены конечные остановки автобусов маршрутов 100, 108, 123, 134, 147 и 155 (этот маршрут скоро будет отменен и присоединен к маршруту 108). В ближайшее время в центре "Дарнагюль" также будут конечные остановки автобусов маршрутов №№ 6, 8, 45 и 71.

Напомним, что это четвертый центр транспортного обмена, ранее начали действовать центры «Кероглу», «28 Мая» и «Локбатан».

Следующий такой центр планируется создать вблизи Международного автовокзального комплекса. Кроме того, в некоторых селах и поселках Баку также планируется создать центры транспортного обмена меньшего размера.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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