Поиски пропавших азербайджанских альпинистов пока не дали никаких результатов

БАКУ /Trend/ - Поиски членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде, пропавших в горах Губинского района, пока не дают никаких результатов, сказал в среду Trend глава клуба Зия Гасымлы.

По его словам, ведутся поиски в направлении Хыналыга и Туфандага.

"В настоящее время погода на территории нормальная для поиска. Поиски ведутся посредством вертолета и живой силы. Очень загадочный случай. Ведутся поиски на всех возможных местах, и нет никаких следов. Я не располагаю информацией о поисках на территории Габалинского района. В основном я располагаю информацией о поисках в направлении Хыналыга и Туфандага", - сказал Гасымлы.

Он отметил, что в настоящее время поиски ведутся сотрудниками министерств по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, а также местными и прибывшими из Турции специалистами.

"Специалисты оснащены специальной техникой. У меня нет информации о дополнительных прибытии зарубежных специалистов для поисков. Некоторое время назад несколько раз повторно были проведены поиски в местах, где, предполагается, есть следы альпинистов, и поиски все еще продолжаются. Проверяются все версии. Пока никаких результатов нет", - сказал глава клуба.

Зия Гасымлы также отметил, что распространенная информация про опасность схода лавины на территории поисков не соответствует действительности.

"На территории, можно сказать, нет опасности схода лавин", - добавил он.

Напомним, что 23 декабря Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.

Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.

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