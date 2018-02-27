Таможенный комитет опроверг сообщение о возможном транзите наркотиков через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана не регистрировал транспортное средство, доставлявшее груз из Турции в Молдову и следовавшее транзитом через территорию страны, сообщает ведомство во вторник.

Накануне со ссылкой на прокуратуру и официальных лиц пограничной полиции Молдовы распространилась информация о перевозке наркотиков из Афганистана в Европу. В информации были названы возможные маршруты перевозки наркотических средств. Среди транзитных стран был также назван и Азербайджан.

"Таможенные органы страны ведут решительную борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, и ГТК не регистрировал какое-либо транспортное средство, доставлявшее груз из Турции в Молдову и следовавшее транзитом через Азербайджан", - говорится в сообщении.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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