В Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с незаключением трудовых договоров

1 марта 2018 20:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в отношении трех юридических лиц, которые привлекли к работе сотрудников без заключения трудовых договоров, говорится в четверг в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В результате расследования, проведенного Центром мониторинга трудовых отношений Госагентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям, в отношении трех юридических лиц были возбуждены уголовные дела по статьям 162-1.1 (привлечение большого количества сотрудников к осуществлению какой-либо работы без вступления в силу трудового договора) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями). После завершения следствия уголовное дело в отношении должностных лиц ООО İ.N.V было направлено в суд. Следствие по уголовным делам, возбужденным в отношении двух других лиц, находится на стадии завершения.

Всего Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было рассмотрено 18 материалов в отношении 19 юридических и трех физических лиц.

Также были приняты решения о начале административного производства в отношении 11 юридических лиц по статье 192.1 и одного юридического лица по статье 198.0.1 Административного кодекса. Собранные материалы были направлены для рассмотрения в Госслужбу трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в 12 случаях физические лица и руководители юридических лиц получили официальное предупреждение.

В настоящее время продолжается расследование в отношении пяти юридических и двух физических лиц. Во время расследования было обеспечено заключение трудовых договоров с работниками, привлеченными к работе без его заключения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ирана посетит Азербайджан в конце марта
Политика 1 марта 17:52
Провал армянского лобби: проармянские сенаторы Калифорнии сконфузились из-за Ходжалы
Политика 1 марта 15:49
Украина увеличила экспорт мяса в Азербайджан
Бизнес 1 марта 15:30
Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы международной безопасности (ФОТО)
Политика 1 марта 14:13
В Измире открылся бюст общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева
Политика 1 марта 13:28
Brussels News: Мировое сообщество должно дать справедливую оценку армянской агрессии
Нагорно-карабахский конфликт 1 марта 13:04
S&P о ситуации с проблемными кредитами в Азербайджане
Бизнес 1 марта 12:46
S&P ожидает укрепления финансовой системы Азербайджана
Бизнес 1 марта 11:58
Turkish Airlines увеличит пассажиропоток между Турцией и Азербайджаном на 20%
Бизнес 1 марта 10:35
В Баку планируется создать Прикаспийский центр гуманитарного реагирования
Общество 1 марта 09:54
США просят налоговые льготы для проектов в Азербайджане
Экономика 28 февраля 21:30
Банк торговли и развития ОЭС огласил экономические прогнозы по Азербайджану
Бизнес 28 февраля 19:30
В 2017 г. Азербайджан стал крупнейшим поставщиком томатов в Россию
Бизнес 28 февраля 17:11
Состоится встреча стран-участниц проекта «Ляпис-Лазурь»
Бизнес 28 февраля 17:03
"Детские шалости" обидчивого Еревана
Точка зрения 28 февраля 16:06
Президент Казахстана утвердил поправки в налоговое соглашение с Азербайджаном
Бизнес 28 февраля 14:22
USAID: США готовы сотрудничать с Азербайджаном в целях развития
Политика 28 февраля 12:10
МЧС и Госпогранслужба Азербайджана продолжают поиски пропавшего на Каспии иранского моряка
Происшествия 28 февраля 06:25