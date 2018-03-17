Попытки радикалов использовать религию в политической жизни светского государства негативно сказываются на развитии общества - вице-спикер парламента Таджикистана

Об этом в субботу сказал заместитель председателя парламента Таджикистана Акрамшо Фелалиев на VI Глобальном Бакинском форуме.
Как отметил Фелалиев, государственная политика Таджикистана в отношении религии основана на уважении общечеловеческих ценностей, исторической памяти народа и объединяющего фактора ислама и других конфессий в мировой цивилизации.
«Президент Таджикистана в своих выступлениях неоднократно отмечал, что “исламская религия по своей сути является одной из справедливых и высоконравственных религий, источник веры в которой состоит в справедливости, гуманности, миролюбии, чистоте и благородстве, вероисповедании и избавлении от грехов», - сказал зампредседателя парламента.
По его словам, Таджикистан имеет уникальный опыт регулирования религиозной жизни граждан с целью укрепления и соблюдения свободы вероисповедания и совести.
«В стране созданы условия для мирного сосуществования всех без исключения религий и конфессий. Государственная политика направлена на формирование толерантного взаимоотношения между религиозными организациями. Сегодня в мире наблюдаются различные интерпретации религии и регулирования религиозной жизни. Концепты “столкновение цивилизаций” и “диалог цивилизаций” имеют существенные особенности интерпретации и в целом направлены на обоснование политики государства в этой сфере», - сказал Фелалиев.
Анализ взаимоотношения политики и религии, продолжил Фелалиев, показывает, что существуют следующие аспекты данного вопроса.
«Анализируя опыт Таджикистана, необходимо отметить, что концепция ислама и светского государства в Таджикистане широко обсуждалась в начале 2000-х годов. “Светскость” в Таджикистане является конституционной нормой, которая отражена в статье 1 Конституции республики. В Таджикистане аспекту светского государства посвящены коллективные и специальные исследования. Было проведено множество научно-практических конференций, семинаров и других научных мероприятий. Сегодня, анализируя накопленный опыт, можно отметить, что активное обсуждение этой тематики способствовало укреплению мира и единства в нашей стране. Таким образом, опыт Таджикистана показывает, что обсуждение процессов и тенденций общественной жизни страны с учетом укрепления светскости государства способствовало обеспечению стабильности и безопасности», - сказал Фелалиев.
Он подчеркнул, что в современном мире феномен экстремизма и терроризма создает серьезную угрозу для развития человечества.
«Усилия по политизации религии в геополитических играх для различных игроков являются критериями, на основании которых конфликтующие стороны направляются с целью противостояния в разных регионах планеты. Как отметил в своем послании парламенту президент Таджикистана Эмомали Рахмон от 22 декабря 2017 года: “терроризм и террористов нельзя разделять на своих и чужих, злейших или мстящих, хороших или плохих. Наоборот, как я не раз подчеркивал, террорист не имеет ни родины, ни религии, ни веры и нации”. Мы проделали сложный путь по установлению мира и согласия в Таджикистане. Однако, прикрываясь знаменами ислама, оппозиционная Партия исламского возрождения Таджикистана даже после подписания соглашения о мире и национальном единстве не прекращала свою противоправную деятельность», - сказал Фелалиев.
Следует отметить, продолжил он, что отождествление Партии исламского возрождения Таджикистана с религиозными объединениями являлось противозаконным, так как цели религиозных объединений отличаются от политических партий, однако партия в своей деятельности в области формирования политической воли граждан, используя исламскую религию, разными способами и методами вводила в заблуждение граждан относительно своего правового статуса.
«Пятого сентября 2015 года Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) попыталась совершить государственный переворот, в ходе которого были убиты военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов. В этой связи 29 сентября 2015 года постановлением Верховного суда Таджикистана иск Генеральной прокуратуры был удовлетворен, деятельность ПИВТ была официально запрещена на территории Таджикистана и она была признана экстремистско-террористической организацией. В целом за период 2010-2015 годов зарегистрировано более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных членами ПИВТ, многие преступления носят экстремистско-террористический характер, включая подстрекательство к религиозной ненависти, участие в преступных и экстремистских объединениях, общественные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан», - сказал зампред парламента.
К сожалению, отметил Фелалиев, некоторые заинтересованные круги, руководствуясь своими геополитическими интересами, используют двойные стандарты.
“Они под прикрытием международных организаций по защите прав и свобод граждан, которые имеют единственную цель – защиту интересов заказчиков, предоставляют публичные трибуны в распоряжение представителей террористических организаций. Сегодня мировое сообщество сталкивается с глобальными вызовами и угрозами, одними из которых являются терроризм и экстремизм, и в этой связи необходимо быть очень острожными при заигрывании с подобными группами, так как история показывает, что они не отказываются от своих радикальных и экстремистских идей”, - сказал он.