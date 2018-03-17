Попытки радикалов использовать религию в политической жизни светского государства негативно сказываются на развитии общества - вице-спикер парламента Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Попытки радикальных религиозных групп использовать религию в политической жизни светского государства, а также их стремление играть регулятивную функцию в обществе и стране зачастую приводят к радикализации общества и представляют собой отступление от общепризнанных норм, приводят к негативным последствиям для развития общества.

Об этом в субботу сказал заместитель председателя парламента Таджикистана Акрамшо Фелалиев на VI Глобальном Бакинском форуме.