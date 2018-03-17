В воскресенье в Баку будет до 16 градусов тепла

17 марта 2018 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Ночью и утром местами будет туман, умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 11-16 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, в отдельных местах туман. Западный ветер днем местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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