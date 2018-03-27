Объединение «Региональное развитие» организовало в Гянджа-Газахском регионе тренинги для туристических гидов (ФОТО)

27 марта 2018 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Региональное развитие» организовало в Гянджа-Газахском регионе тренинг на тему «Роль туристических гидов в организации тематических туров», говорится в сообщении объединения, распространенном во вторник.

В тренингах, проведенных на основании программ для туристических гидов Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов (WFTGA) и министерства культуры и туризма, участвовала группа молодежи Гянджа-Газахского региона.

Участники были проинформированы о том, как наладить общение с туристами, о личных качествах, необходимых для освоения профессии гида, международном опыте в туристической сфере и т.д., для них были организованы практические занятия. Были организованы тематические туры в Шамкирскую крепость, относящуюся к античным временам и расположенную в селе Мухтарийе Шамкирского района, в дом жившего в Гекгеле последнего немецкого жителя Виктора Клайна и другие исторические и туристические места региона, организованы тематические туры на промышленные объекты.

Во время этих туров юные гиды продемонстрировали полученные знания и умения.

Согласно аттестации, которая была проведена в заключение тренинга преподавателями Азербайджанского университета туризма и менеджмента, семерым участникам были вручены свидетельства для работы в качестве туристического гида, а всем участникам – сертификаты.

Отметим, что проект реализуется в целях поддержки развития обслуживания туристов в стране, подготовки туристических гидов для развития регионального туризма в соответствии со «Стратегической дорожной картой по развитию специализированной туристической промышленности в Азербайджане», утвержденной указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года.

Общественное объединение «Региональное развитие» организовало подобные тренинги в 2016-2017 годах в Исмаиллинском районе, а также Губа-Хачмазском, Шеки-Загатальском регионах.

Проект планируется продолжить и в других регионах страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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