Абульфас Гараев о доходах от сферы культуры и туризма

4 апреля 2018 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Опыт стран мира показывает, что сектор культуры приносит доход государству, сказал в среду министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

Министр сказал, что в Азербайджане сектор культуры также должен приносить доход государству, и отметил, что для него должны быть созданы дополнительные возможности.

По словам Гараева, расширение возможностей сектора культуры поможет увеличению потока туристов в страну.

Министр добавил, что для увеличения доходов от сферы туризма должны использоваться принятые во всем мире средства.

«Некоторые хотят получить доходы от туризма, но это должно делаться умело, используя принятые во всем мире средства», - сказал Гараев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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