Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

10 апреля 2018 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Местами слабый туман, умеренный южный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 6-9, днем - 16-21 градус тепла, в Баку ночью - 6-8, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75, днем - 40-50 процентов.

Днем в некоторых западных районах страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 5-10, днем - 18-23, в горах ночью - 2-7, днем - 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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