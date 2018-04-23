В ближайшее время будет доставлена еще одна партия вагонов для бакинского метро

23 апреля 2018 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Еще один новый поезд для метрополитена будет доставлен в Баку в следующем месяце.

Об этом в понедельник на презентации нового доставленного в Баку поезда сказал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, новый поезд состоит из пяти вагонов.

«В феврале прошлого года с российской компанией «Метровагонмаш» было подписано соглашение о закупке двух новых поездов. Как вы знаете, один поезд уже доставлен в Баку, следующий доставят в мае», - сказал глава пресс-службы.

Пашаев отметил, что в каждом вагоне поезда есть переход для пассажиров.

«Поезд оснащен последними технологиями», - сказал Пашаев.

Глава пресс-службы ЗАО добавил, что вместимость новых поездов больше по сравнению с другими поездами.

Пашаев также сказал, что ЗАО «Бакинский метрополитен» ускорило строительные работы по фиолетовой линии станции.

«Мы ускорили строительные работы на станции B3 фиолетовой линии. Также ускорены работы в электрическом депо Дарнагуль», - сказал Пашаев.

Отметим, что в настоящее время Бакинский метрополитен располагает 25 станциями, одним электродепо и тремя линиями протяженностью 36,6 километра. На основании «Схемы концептуального развития линий Бакинского метрополитена» в будущем общая сеть метрополитена будет состоять из пяти линий: трех действующих – зеленой, красной и фиолетовой, а также двух новых – голубой и желтой, 76 станций, шести электродепо и линий метро протяженностью 119,1 километра. В перспективе планируется строительство 51 новой станции и прокладка линий метро протяженностью 84,3 километра.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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