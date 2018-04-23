Выступать в родных стенах всегда приятнее - азербайджанские гимнастки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Выступать в родных стенах всегда приятнее, сказали в понедельник Trend азербайджанские гимнастки Нармина Самедова и Елизавета Лузан.

"У нас остались очень приятные впечатления после первых выступлений. В родных стенах нас очень хорошо поддерживали болельщики. Их поддержка помогала нам настроиться на успешное выступление. В целом мы выступили нормально, но можно было выступить еще лучше", - отметили гимнастки.

Комментируя свое выступление с булавами, Самедова отметила допущенные ошибки.

"Допустила несколько ошибок из-за невнимательности. Немного перенервничала. Если бы была повнимательнее, могла бы выступить лучше. Турнир очень сильный, много хороших спортсменок. Что касается основных соперниц на этом турнире, то для нас это русские и украинские гимнастки", - сказала Самедова.

Азербайджанские спортсменки также добавили, что надеются попасть в финалы в отдельных видах.

В понедельник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня проходят квалификационные соревнования в индивидуальном порядке. По итогам дня определятся победители в командном зачете, а также финалистки по отдельным снарядам.

Всего в турнире принимают участие представители 18 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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