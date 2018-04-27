В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день пройдут квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представят Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Баку в шестой раз. В турнире, который пройдет 27-29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

В первые два дня квалификационных соревнований гимнастки выступят как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях. В зависимости от результатов квалификации, определятся победители многоборья и участницы финалов по отдельным предметам в обоих видах программы.

А в финалах, которые состоятся в последний день соревнований, восемь самых сильных гимнасток и восемь лучших групповых команд будут соревноваться за звание чемпионок.

Гимнастке и группе, набравшей самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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