Май в Азербайджане будет жарким

30 апреля 2018 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В мае среднемесячная температура воздуха в Азербайджане ожидается близкой к климатической норме, в отдельных местах будет несколько превышать ее, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в понедельник.

Преимущественно в горных и предгорных территориях прогнозируются ливневые дожди и град. В первой декаде мая ожидается относительно умеренная и стабильная погода. Юго-восточный ветер сменится северо-западным, иногда усиливающимся ветром.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается 18-20 градусов (ночью 12-17, днем 21-26, в отдельные дни 28-32 градуса тепла), что несколько выше климатической нормы.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 18-21 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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