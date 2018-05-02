В Азербайджане дети будут ходить в детсад с одного года

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в закон «Об образовании» предлагается внести изменение в положение о воспитании детей в дошкольных образовательных учреждениях и установить, что дети привлекаются в эти учреждения не с трех лет, а с одного года.

Об этом на заседании парламентского комитета по науке и образованию в среду сказал руководитель комитета Иса Габиббейли.

По его словам, в действующем законе отмечается, что обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях начинается с трех лет.

«Это немного поздно. С целью удовлетворения потребностей населения принято решение внести изменение в закон «О дошкольном образовании», чтобы дети поступали в детсады с одного года. В мире есть детсады, в которых дети воспитываются с двух-трех месяцев. Но в Азербайджане реальность такова, что ребенка до года должна воспитывать мать. Мы предлагаем внести изменение в закон «Об образовании», чтобы детей принимали в детсады с одного года», - сказал Габиббейли.

Отметим, что на сегодняшнем заседании комитета были предложены изменения в законы «Об образовании», в Трудовой кодекс, «О социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания в пенитенциарных учреждениях», «О госслужбе», «О противопожарной безопасности» с целью приведения их в соответствие с законом «О дошкольном образовании».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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