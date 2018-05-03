В Азербайджане расширен список медучреждений по трансплантации органов

3 мая 2018 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО «Гянджинский лечебно-диагностический центр» включен в список специализированных медицинских учреждений, в которых разрешены операции по трансплантации органов, говорится сообщении Кабмина, распространенном в четверг.

В центре могут выполняться операции по трансплантации почек, печени, сердца, сердца и легких в комплексе, поджелудочной железы и их сегментов, поджелудочной железы месте с двенадцатиперстной кишкой, роговицы глаза, костного мозга и (или) его ткани.

В настоящее время в этот список входят Республиканская клиническая урологическая больница им. М.М. Джавадзаде (почки), Центральный таможенный госпиталь (печень, поджелудочная железа и ее сегменты, почки, роговица глаза), Научно-исследовательский центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой (роговица глаза), Центральная больница нефтяников (печень, почки, поджелудочная железа и их сегменты, поджелудочная железа месте с двенадцатиперстной кишкой, роговица глаза).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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