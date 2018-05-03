В БГУ проходит XII Международная научная конференция "Актуальные проблемы химии" (ФОТО)

3 мая 2018 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) начала свою работу XII Международная научная конференция «Актуальные проблемы химии», проводимая в честь 95-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает вуз в четверг.

Открывая мероприятие, ректор, академик Абель Магеррамов отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал большое значение развитию науки и образования, и эта политика успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Ректор, подчеркнув развитие химической науки в Азербайджане, повышение качества научно-исследовательских работ, проведенных на химическом факультете в последние годы, увеличение числа публикаций в журналах с импакт-фактором, напомнил, что по результатам научных исследований 2017 года в БГУ, факультет стал победителем в номинации «Факультет года».

Декан факультета, профессор Абдулсаид Азизов отметил, что ученые и докторанты факультета стали победителями V Республиканского конкурса достижений в области изобретательства, проведенного Центром патентов и товарных знаков Азербайджана.

Затем состоялось награждение ученых и докторантов - победителей конкурса в области изобретательства.

После пленарных докладов, с которыми выступили доцент кафедры органической химии Ариф Исмиев и российская ученая Екатерина Доброхотова, конференция продолжила работу заседаниями секций.

Отметим, что на двухдневную конференцию, в которой принимают участие исследователи из России, Турции, Германии, Португалии, Украины и Грузии, представлено свыше 200 тезисов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В БГУ прошла научно-практическая конференция, посвященная 110-летию Мир Джалала Пашаева (ФОТО)
Общество 1 мая 18:53
Академик Абель Магеррамов принял участие в заседании Совета Евразийской ассоциации университетов (ФОТО)
Общество 30 апреля 15:44
В БГУ наградили победителей Соревнования знаний, посвященного 100-летию АДР (ФОТО)
Общество 25 апреля 16:58
БГУ будет сотрудничать с Харьковским национальным техническим университетом (ФОТО)
Общество 24 апреля 16:27
Modern Diplomacy: Ильхам Алиев - феномен исламского мира
Политика 22 апреля 08:41
В БГУ побывали министр и ректор из Грузии (ФОТО)
Общество 20 апреля 18:27
В Пекине будут изучать азербайджанский язык (ФОТО)
Общество 20 апреля 17:46
Открылась выставка картин учащихся Образовательной компании "Kaspi" и лицея БГУ "Юные таланты" (ФОТО)
Общество 18 апреля 17:03
В БГУ прошло расширенное заседание Ученого совета вуза (ФОТО)
Общество 13 апреля 20:04
БГУ будет сотрудничать со Всемирной туристской организацией (ФОТО)
Общество 6 апреля 17:48
В БГУ почтили память жертв геноцида 31 марта
Общество 29 марта 17:06
В БГУ прошло мероприятие "Новруз у тюркских народов" (ФОТО)
Общество 17 марта 09:46
В БГУ стартовал международный проект "Школа реальной журналистики"
Общество 15 марта 18:29
Джахангир Мамедли: Азербайджанская журналистика должна бороться с теми, кто противостоит государству и его символам
Политика 10 марта 12:32
БГУ и Белорусский государственный педагогический университет заключили договор о сотрудничестве (ФОТО)
Общество 6 марта 14:30
В БГУ почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Общество 22 февраля 19:22
Дан старт мероприятиям, посвященным юбилею БГУ (ФОТО)
Общество 21 февраля 18:13
Фонд "Знание" к столетию БГУ проведет 100 встреч с его выпускниками (ФОТО)
Общество 30 января 19:01