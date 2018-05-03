В БГУ проходит XII Международная научная конференция "Актуальные проблемы химии" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) начала свою работу XII Международная научная конференция «Актуальные проблемы химии», проводимая в честь 95-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает вуз в четверг.

Открывая мероприятие, ректор, академик Абель Магеррамов отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал большое значение развитию науки и образования, и эта политика успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Ректор, подчеркнув развитие химической науки в Азербайджане, повышение качества научно-исследовательских работ, проведенных на химическом факультете в последние годы, увеличение числа публикаций в журналах с импакт-фактором, напомнил, что по результатам научных исследований 2017 года в БГУ, факультет стал победителем в номинации «Факультет года».

Декан факультета, профессор Абдулсаид Азизов отметил, что ученые и докторанты факультета стали победителями V Республиканского конкурса достижений в области изобретательства, проведенного Центром патентов и товарных знаков Азербайджана.

Затем состоялось награждение ученых и докторантов - победителей конкурса в области изобретательства.

После пленарных докладов, с которыми выступили доцент кафедры органической химии Ариф Исмиев и российская ученая Екатерина Доброхотова, конференция продолжила работу заседаниями секций.

Отметим, что на двухдневную конференцию, в которой принимают участие исследователи из России, Турции, Германии, Португалии, Украины и Грузии, представлено свыше 200 тезисов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.