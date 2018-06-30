Сестры -близнецы об участии на Чемпионате Баку по спортивной гимнастике

30 июня 2018 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соревнования прошли хорошо, мы довольны своим выступлением, сказали Trend сестры-близнецы Амалия Агаева и Асия Агаева, завоевавшие "золото" и "серебро" соответственно на Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку по спортивной гимнастике в возрастной категории "дети".

"Я довольна серебряной медалью, потому что на тренировках не очень хорошо получалось, а сегодня все получилось", - отметила Асия Агаева.

Юные гимнастки рассказали, что между ними абсолютно нет никакого соперничества.

"Между нами нет конкуренции, мы всегда и во всем друг друга поддерживаем и никогда не обижаемся, если кто-то из нас добился лучших результатов", - добавила Амалия Агаева.

Амалия и Асия Агаева сказали, что им очень нравится выступать в Национальной арене гимнастики.

"Арена очень красивая. Мы рады, что сегодня здесь за нас болела вся наша семья, нам это помогло. Но во время выступления, мы не смотрим на родителей, потому что это может нас отвлечь", - сказали гимнастки.

Асия Агаева рассказала, что она не волнуется во время соревнования, а вот ее сестра Амалия немного переживает.

"Когда волнуюсь, представляю свою самую лучшую тренировку, вспоминаю все, что говорила тренер, и волнение уходит", - добавила Амалия Агаева.

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики завершились соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

Всего в соревнованиях, стартовавших в пятницу, приняли участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Нефтчи”, Культурный центр “Зиря”, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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