Инцидент в Гяндже взят под личный контроль Президента Азербайджана

4 июля 2018 00:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев и его телохранитель Гасым Ашбазов в результате вооруженного нападения перед административным зданием исполнительной власти получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу, говорится в соообщении пресс-службы МВД, распространенном в среду.

Совершивший преступление Юнис Сафаров (1983 года рождения) сразу же был задержан и обезоружен сотрудниками полиции, которые находились на месте.

По факту в Генеральной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства в связи с осуществлением потерпевшим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга) и 228 (незаконное приобретение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса и создана следственно-оперативная группа, состоящая из опытных сотрудников прокуратуры, МВД и СГБ.

В настоящее время состояние Эльмара Велиева и Гасыма Ашбазова удовлетворительное, и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные меры. Проводимые мероприятия по факту находятся под личным контролем Президента страны.

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