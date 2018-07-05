Сегодня возобновится подача воды в ряде бакинских поселков

5 июля 2018 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С вечера четверга будет возобновлено водоснабжение в большинстве районов Баку, в которые вода не подавалась.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

По его словам, продолжаются мероприятия по бесперебойному обеспечению населения водой.

«За последние дни большая часть территорий, где не было воды, обеспечена питьевой водой, но проблемные территории все еще остаются. Запасы воды в водохранилищах продолжают пополняться. Вчера вечером водохранилища также были заполнены, и большая часть населения получила воду. Но из-за недостаточных запасов воды некоторые территории не были обеспечены водой. Запасы воды составляют 70-75 процентов. Сегодня вечером, в крайнем случае завтра вода в Баку будет подаваться в прежнем режиме. В некоторых местах поселков Старые Гюнешли и Новые Гюнешли были проблемы с водой», - сказал Джабраиллы.

Джабраиллы отметил, что сегодня вечером часть поселка Забрат, остававшаяся без воды, будет обеспечена воды.

По его словам, сегодня вечером также будет обеспечен водой поселок Говсан.

Джабраиллы добавил, что будут прилагаться усилия для обеспечения водой острова Гум, поселка Зых Сураханского района, также водой будут обеспечены поселки Забрат, Сабунчи, Амирджан, Бюльбюля и Сарай.

Отметим, что из-за крупной аварии на Азербайджанской ТЭС в Мингячевире в водоснабжении Баку возникли проблемы.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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