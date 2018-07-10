Имена выпускников БВШН на страницах шотландской газеты

10 июля 2018 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возможность узнать имена выпускников Бакинской Высшей школы нефти БВШН), окончивших вуз в этом году, получили читатели популярной ежедневной газеты «The Scotsman» («Шотландец»).

В разделе «Перспективы», посвященном церемониям вручения дипломов в различных университетах Шотландии, опубликованы и списки выпускников Университета Хериота-Ватта (УХВ) 2018 года. В их числе – свыше 80 студентов БВШН, получивших дипломы УХВ о присвоении им степени бакалавра нефтегазовой или химической инженерии. Торжественное вручение дипломов азербайджанским выпускникам британского университета и БВШН состоялось 28 июня в кампусе Высшей школы.

Газета «The Scotsman», которая была основана в 1817 году, издается в Эдинбурге (Шотландия). В 1988 году газета стала одним из первых среди периодических печатных изданий в Великобритании, создавших ежедневно обновляемый новостной вебсайт. В 2012 году газета получила награду Scottish Press Awards как газета года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Синтез народных мелодий в стенах Бакинской Высшей школы нефти (ВИДЕО)
Общество 9 июля 12:50
Студенты БВШН – победители конкурса «ClimateLaunchpad Azerbaijan 2018» (ФОТО)
Общество 6 июля 11:40
В Бакинской Высшей школе нефти прошла церемония вручения дипломов (ФОТО)
Общество 28 июня 17:56
Бакинская Высшая школа нефти возглавила ТОП-10 лучших университетов страны
Общество 27 июня 13:25
В Бакинской Высшей школе нефти завершен курс «Бизнес-образование для инженеров» (ФОТО)
Общество 5 июня 10:27
Прием новой группы студентов SPM в Бакинской Высшей школе нефти
Общество 7 мая 11:38
Лента новостей
Азербайджанские судна выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия (ФОТО)
Бизнес 15:29
Реджеп Тайип Эрдоган: Верю, что братство Азербайджана и Турции будет продолжаться и укрепляться
Политика 15:27
"Укртранснафта" выставила на биржу еще одну партию азербайджанской нефти
Энергетика 15:25
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Турции
Туркменистан 15:25
Kazakh Invest и Ассоциация иностранных инвесторов ОАЭ договорились о сотрудничестве
Казахстан 15:22
Назначен посол Туркменистана в Ираке
Туркменистан 15:18
«AzerTelecom» обеспечил услугу беспрерывного и устойчивого Интернета во время сбоя в энергосистеме
ИКТ 15:18
Центробанк Азербайджана выбрал интегратора системы моментальных платежей
ИКТ 15:14
SOCAR назвала объемы экспорта газа в Грузию
Энергетика 15:12