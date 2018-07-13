В Азербайджане наказаны арендаторы центров отдыха

13 июля 2018 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главное управление общественной безопасности МВД Азербайджана совместно с министерством экологии и природных ресурсов осуществляют регулярные меры по пресечению случаев загрязнения территории в городах и районах республики, лесов, парков, лечебно-оздоровительных, туристических зон, в зонах санитарной охраны источников воды и минеральных источников, прибрежной зоне Каспия и на пляжах, говорится в сообщении МВД, распространенном в пятницу.

В результате проведенных мер в отношении арендаторов центров отдыха "Əlincə" В. Гейдарова и "Sanset" Р. Гусейнова были составлены протоколы согласно статье 271 Кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение требований по охране окружающей среды при поджоге мусора и невывоз накопившегося мусора и согласно статье 264 этого кодекса в отношении заведующего центром отдыха "Bulaq" М. Мамедова за загрязнение источников воды.

Меры были осуществлены на территории села Шимали Хачмазского района.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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