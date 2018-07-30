Около 30 азербайджанских паломников в этом году повторно совершат хадж

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году для совершения хаджа приняты документы 1440 человек, говорится в сообщении Управления мусульман Кавказа, распространенном в понедельник.

В сообщении говорится, что прием документов уже завершен. Около 30 паломников повторно совершат в этом году хадж. Паломники отправятся в хадж 11-15 августа, а вернутся 1-4 сентября.

Стоимость хаджа - 4150 долларов. По законам Саудовской Аравии, те, кто последние четыре года ежегодно совершал хадж, должны дополнительно заплатить 535 долларов, то есть, если кто-то последние четыре года ежегодно совершал хадж и совершит его и в этом году, то должен дополнительно заплатить указанную сумму.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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