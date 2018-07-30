Около 30 азербайджанских паломников в этом году повторно совершат хадж

30 июля 2018 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году для совершения хаджа приняты документы 1440 человек, говорится в сообщении Управления мусульман Кавказа, распространенном в понедельник.

В сообщении говорится, что прием документов уже завершен. Около 30 паломников повторно совершат в этом году хадж. Паломники отправятся в хадж 11-15 августа, а вернутся 1-4 сентября.

Стоимость хаджа - 4150 долларов. По законам Саудовской Аравии, те, кто последние четыре года ежегодно совершал хадж, должны дополнительно заплатить 535 долларов, то есть, если кто-то последние четыре года ежегодно совершал хадж и совершит его и в этом году, то должен дополнительно заплатить указанную сумму.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мекке с начала хаджа погибли не менее 39 паломников из арабских стран
Арабские страны 2 сентября 2017 21:29
Катар отверг помощь Эр-Рияда в доставке паломников на хадж в Саудовскую Аравию
Арабские страны 21 августа 2017 20:37
Около 5,35 тысячи узбекистанцев совершат малый хадж
Узбекистан 10 февраля 2017 14:15
Азербайджанские паломники у священной Каабы в Мекке (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 10 сентября 2016 13:36
Азербайджанские паломники в Мекке и Медине (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 7 сентября 2016 18:42
Первая группа паломников Узбекистана направилась в Саудовскую Аравию для совершения хаджа
Узбекистан 25 августа 2016 07:02
Лента новостей
В Азербайджане из числа резонансных уголовных дел в суды были направлены 11
Общество 17:50
В Азербайджане из 77 умышленных убийств раскрыты 74-ти - генпрокурор
Общество 17:47
Рахмон соболезнует главам трех стран в связи с гибелью велотуристов
Таджикистан 17:41
БТК окажет положительное влияние на создание новых транспортных маршрутов – посол Румынии (Эксклюзив)
Бизнес 17:37
В Кыргызстане туристы из России и Казахстана попали под камнепад
Кыргызстан 17:31
В Азербайджане в I полугодии 2018 г. наблюдалось снижение динамики преступности
Общество 17:30
У Британии не планирует задействовать армию при Brexit без соглашения
Европа 17:27
В Китае более десяти тысяч пассажиров застряли в аэропорту из-за грозы
Китай 17:26
Иранская делегация встретится с де Мистурой в Сочи
Политика 17:25