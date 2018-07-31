В старых поездах бакинского метро невозможно установить кондиционеры

31 июля 2018 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В старых поездах Бакинского метрополитена невозможно установить кондиционеры.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, конструкция этих поездов не предусматривает их оснащение кондиционерами.

"Это возможно лишь в закупленных новых поездах. Закупка новых поездов продолжается", - добавил Мамедов.

Мамедов отметил, что закупка новых вагонов возможна лишь в двух случаях - в случае завершения срока эксплуатации используемых вагонов и при вводе в эксплуатацию новых станций метро. Как отметил Мамедов, изготовление новых вагонов осуществляется на основе заказа.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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