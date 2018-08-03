В Азербайджане установлены подозреваемые в возникновении лесных пожаров - министерство

3 августа 2018 20:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены лица, подозреваемые в возникновении лесных пожаров.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал директор департамента охраны биологического разнообразия и развития особо охраняемых территорий министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

По его словам, в связи с подозреваемыми лицами были направлены обращения в правоохранительные органы. В настоящее время проводится расследование.

Ализаде отметил, что пожар, который 28 июля распространился на территорию Алтыагаджского национального парка, полностью потушен.

"Пожар продолжался три дня. Благодаря оперативности сотрудников местных структур министерства экологии и природных ресурсов и МЧС и авиаотряда пожар был потушен", - сказал Ализаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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