В Азербайджане утвержден образцовый учебный план индивидуального образования

3 августа 2018 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ об утверждении образцового учебного плана индивидуального образования.

Приказ подписан с целью организации индивидуального образования лиц, которые долгое время не получали образование, и его регулирования.

Согласно приказу, должны быть утверждены учебный план индивидуального образования в общеобразовательных школах на 2018/2019 учебный год и примечания к этому плану. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра Махаббат Велиеву.

Отметим, что уроки, согласно учебному плану, проходят четыре дня в неделю, длительность занятий - 45 минут.

Лица, которые получают индивидуальное образование, выходят на каникулы в то же время, что и ученики общеобразовательных школ.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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