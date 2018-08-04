Азербайджанских потребителей предупредили об опасности энергетических напитков

4 августа 2018 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана советует не употреблять энергетические напитки подросткам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам, кормящим матерям, людям с сердечно-сосудистыми, психоневрологическими заболеваниями, а также с заболеваниями печени и почек.

Об этом в субботу сказали Trend в агентстве.

Агентство добавило, что такие составляющие, как кофеин, таурин, гуарана, красящие пищевые добавки, в случае употребления их в большом количестве, могут привести к некоторым осложнениям. Поэтому при покупке энергетических напитков следует обращать внимание на несколько моментов.

"Покупая товар, ознакомьтесь с его составом. Не советуем употреблять энергетические напитки больше одного раза в день. Запрещено употреблять эти напитки беременным женщинам и детям. При употреблении энергетических напитков со спиртными возможно отравление", - отмечает агентство.

Также в агентстве сказали, что употребление энергетических напитков в большом количестве может вызвать повышение кровяного давления или повышение уровня сахара в крови, что, в свою очередь, может привести к раздражительности и бессоннице.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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