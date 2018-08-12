Известная американская радиопрограмма подготовила цикл передач об Aзербайджане

БАКУ /Trend/ - Джон Батчелор, руководитель транслируемой в Нью-Йорке радиопрограммы «Джон Батчелор Шоу», имеющей многомиллионную аудиторию в Америке и мире, 29 июля - 4 aвгуста побывал в городах Баку, Нафталан, Тертер и Гянджа нашей страны и подготовил прямой эфир из этих регионов.

Напомним, что «Джон Батчелор Шоу» охватывает 183 радиостанции по стране, его слушательская аудитория составляет 2,7 миллиона человек. Шоу транслируется на самых престижных радиостанциях, расположенных в городах Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Даллас, Сан-Франциско, Вашингтон и Бостон. В целом, «Джон Батчелор Шоу» слушают в 190 странах.

В прямом эфире из Aзербайджана руководитель радиопрограммы затронул в «Джон Батчелор Шоу» вопросы, касающиеся не только нашей страны, но и, в соответствии с форматом передачи, общие темы. Например, в обсуждении экономических и международных проблем в его программе приняли участие помощник Президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлов и другие влиятельные общественные деятели, близкие к администрации.

В целом, в программе, транслируемой в прямом эфире около 7 часов в неделю, прозвучали до 10 интервью. Интенсивный поток информации об Азербайджане, которым Дж.Батчелор поделился со своими слушателями в радиопрограмме, имеющей большую аудиторию, вызвал большой интерес и резонанс в социальных медиа.

В прямом эфире Дж.Батчелора из Баку, Нафталана, Tертера и Гянджи в его ежедневной программе принял участие посол Азербайджанской Республики в США Элин Сулейманов.

Первый день прямого эфира начался из второго по величине города Азербайджана - Гянджи. В программе было рассказано о геостратегическом значении города. Дж.Батчелор отметил, что Гянджа, расположенная между Каспийским и Черным морями, является стратегическим коридором.

Говоря в программе о роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы, посол Э.Сулейманов проинформировал о нефтяных и газовых проектах, реализуемых по инициативе нашей страны. Дипломат также отметил, что 100 лет назад в Азербайджане была объявлена независимость первой на мусульманском Востоке парламентской республики – Aзербайджанской Демократической Республики и раньше чем в США признано право женщин на голосование.

В ходе обсуждений с принявшим затем в передаче американским политиком Тадусом МакКоттером Э.Сулейманов отметил, что после распада Советского Союза Азербайджан стал одной из первых стран, возвратившихся к латинскому алфавиту. Подчеркнув, что Азербайджан является первой страной в мусульманском мире, перешедшей от арабской к латинской графике, посол подчеркнул, что переход Азербайджана к латинской графике после восстановления независимости показывает, что наша страна является светским и открытым миру государством.

Говоря о безопасности региона, посол отметил, что налаживание прочных связей со всеми соседями, за исключением оккупанта-Армении, и партнерами, в том числе с самым близким партнером Азербайджана – США и странами Европейского Союза является одним из приоритетных вопросов.

Во время прямого эфира посол Э.Сулейманов подчеркнул важную роль политики, проводимой Азербайджаном, в обеспечении развития, мира, стабильности и безопасности в регионе. Дипломат отметил безрезультатность проводимых более двадцати пяти лет переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он также сказал, что в результате оккупационной политики Армения осталась за рамками международных и региональных транспортных и энергетических проектов.

В ходе поездки в Нафталан Дж.Батчелор собрал информацию о большом опыте этого города в области лечебного туризма, в том числе методах лечения особым видом нефти, не имеющим аналога в мире. На встрече с главой Исполнительной власти города Нафталан Ровшаном Ибрагимовым Дж.Батчелор был подробно проинформирован о городе, ознакомился с проводимой здесь работой по реконструкции, туристическим потенциалом Нафталана. Было отмечено, что под руководством Президента Ильхама Алиева на всей территории страны, в том числе в Нафталане проводится большая созидательная работа, реконструкция, реализуются проекты, охватывающие различные сферы.

Посетив отвечающий мировым стандартам Центр отдыха и лечения «Карабах», Дж.Батчелор встретился с профессиональным врачебным персоналом, ознакомился с процедурами лечения нефтью. Восхищенный увиденным, Дж.Батчелор подготовил программу о Нафталане, его уникальных особенностях и лечебном туризме, которая вышла в эфир в его ежедневной радиопрограмме.

Прибывший в Тертер 31 июля, Дж.Батчелор ознакомился с созидательной работой, проводимой в этом районе, ситуацией на линии фронта, в том числе на месте был проинформирован о провокациях вооруженных сил Армении против мирного населения. Посетив села Шихарх и Гапанлы, Дж.Батчелор встретился с главой Исполнительной власти района Мустагимом Мамедовым, командиром военного соединения, генерал-майором Хикметом Гасановым, местными жителями, посмотрел линию фронта с наблюдательного поста. Включив в свою ежедневную программу интервью с местными официальными лицами, Дж.Батчелор проинформировал слушателей об увиденном в Тертерском районе.

Охарактеризовав ограничение Арменией подачи воды из Сарсангского водохранилища летом и создание наводнений зимой как войну против местного населения Азербайджана, в частности Тертерского и прилегающих районов, и окружающей среды, Дж.Батчелор назвал это «экологическим террором» и военным преступлением.

На встрече с первым заместителем главы Исполнительной власти города Эльнуром Рзаевым Дж.Батчелор был проинформирован о реализуемых в Гяндже крупных проектах в области созидания и развития. В ходе беседы также состоялись обсуждения о предотвращении провокационных и террористических попыток сторонних сил в городе и проводимой работе.

Затем Дж.Батчелор провел обсуждения с группой ученых и религиозных деятелей «за круглым столом». Отведя в своей программе широкое место Гяндже, Дж.Батчелор подчеркнул экономическое, политическое, историческое значение города, осудил отмеченные провокационные действия и террористические акты внешних сил, оценив эти попытки как шаги, направленные на препятствование развитию и укреплению стратегического потенциала имеющей большое историческое значение Гянджи, которую называют ключами к Шелковому пути и воротами Европы. Отметив, что эти попытки потерпели крах, Дж.Батчелор выразил уверенность в блестящем будущем Гянджи.

В прямом эфире, продолжившемся из Баку, посол Э.Сулейманов подчеркнул, что в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Армения оккупировала 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана, более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев оказались вдали от своих земель. Говоря о проводимой правительством Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева работе по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев, посол отметил, что реализуются различные проекты по улучшению условий их жизни. Он подчеркнул, что они стали свидетелями этого и во время поездки в рамках проекта «Шоу Джона Батчелора» в Тертерский и другие районы, прилегающие к линии соприкосновения войск.

Касаясь во время в прямых эфиров армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Джон Батчелор неоднократно подчеркивал, что на азербайджанской стороне линии соприкосновения наблюдается развитие, а на оккупированных Арменией территориях – нищета. Он отметил, что продолжение Арменией оккупационной политики не только наносит ущерб региональному миру и стабильности, но и изолирует Армению от реализуемых в регионе проектов и наносит ущерб будущему армянского народа.

В программе также отведено место интервью Дж.Батчелора с председателем ОАО «Азеркосмос» Рашадом Набиевым. В интервью Р.Набиев рассказал о деятельности «Азеркосмоса», спутниках, находящихся в его управлении, и дальнейших планах. Было отмечено, что спутники Azerspace-1 и Azerspace-2 произведены ведущими в области космической отрасли американскими компаниями Orbital Sciences Corporation и Space Systems/Loral (SSL) на основе высоконадежных платформ. Кроме того, в интервью была представлена информация о поддержке, оказываемой «Азеркосмосом» созданию кадрового потенциала в Азербайджане в космической сфере, передаче студентам накопленного опыта и работе по подготовке местных специалистов. Было отмечено, что в планы стратегического развития компании входит расширение сферы охвата и спектра услуг. С этой целью «Азеркосмос» в 2018 году выведет второй телекоммуникационный спутник Azerspace-2 на орбитальную позицию 45 градусов восточной долготы.

Очередная встреча состоялась на Сангачальском терминале с руководителем пресс-службы Бакинского офиса компании ВР Тамам Баятлы. В своем интервью Т.Баятлы рассказала о связях Азербайджана с зарубежными компаниями, историческом значении подписанного в 1994 году «Контракта века», подчеркнула, что его срок продлен до 2050 года.

Для обсуждения темы, связанной с Каспийским регионом и энергетической безопасностью, к прямом эфиру подключились посол Э.Сулейманов и профессор Джорджтаунского университета Бренда Шафер. Во время прямого эфира говорилось о реализуемых проектах в области энергетической безопасности региона, их влиянии на энергобезопасность Европы в целом. Также было подчеркнуто негативное влияние армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на развитие региона, говорилось о стремительном развитии Азербайджана после восстановления независимости в 1991 году и его геостратегическом значении.

Затем представитель расположенного в поселке Алят нового Бакинского международного торгового порта Заур Гасанов подробно проинформировал слушателей о проектах и дальнейших планах.

С вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Эльшадом Насировым были обсуждены развитие энергетического сектора в Азербайджане после распада Советского Союза, будущее и значение нефтегазодобычи.

Кроме того, Элин Сулейманов и Джон Батчелор провели встречи в Милли Меджлисе, Министерстве обороны, Министерстве налогов Азербайджанской Республики и Университете АДА.

На встрече с членом Милли Меджлиса Джаванширом Фейзиевым была предоставлена подробная информация об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, геополитическом контексте Азербайджана, его отношениях с соседями и реализуемых страной глобальных проектах, последствиях агрессии Армении против Азербайджана.

Во время встречи с коллективом Университета АДА состоялся обмен мнениями о миссии этого вуза, его вкладе в развитие науки в Азербайджане и основных приоритетах деятельности.

Затем состоялась встреча с начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны, генералом Гусейном Махмудовым. В ходе встречи Министерство обороны проинформировало собеседников об армяно-азербайджанском конфликте, безопасности Каспия, поддержке, оказываемой Азербайджаном миссии НАТО в Афганистане, а также Афганистану в контексте двусторонних отношений с США, состоялся обмен мнениями вокруг указанных вопросов.

Следует отметить, что Дж.Батчелор вел ежедневные трансляции, подключаясь к Нью-Йорку со студии телевидения и радио Кяпаз в Гяндже и со студии телевидения и радио Хазар в Баку, и неоднократно с гордостью доводил до своей аудитории этот факт.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.