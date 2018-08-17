Прошли летно-тактические занятия боевых вертолетов ВВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

17 августа 2018 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены летно-тактические занятия боевых вертолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, говорится в пятницу в сообщении минобороны.

Авиационные средства выполняли задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям в различных видах боя.

В ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожали на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой.

Задачи, поставленные в ходе занятий, успешно выполнены вертолетными экипажами.
Результаты боевых стрельб оценены высоко.

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