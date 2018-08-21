На участке дороги Баку-Губа-госграница с Россией идут ремонтные работы

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера на 150-180 километрах автодороги Баку-Губа-госграница с Россией будут вестись работы по обновлению дорожной разметки, говорится во вторник в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана

В сообщении Госагентства водителям напоминается о необходимости быть внимательными во время движения по указанной дороге, соблюдать временные дорожные знаки.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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