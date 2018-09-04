Завтра в Баку без осадков, до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, без осадков, северо-восточный ветер сменится умеренным юго-восточным, говорится в понедельник в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22, днем 28-32 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 29-31 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80 процентов, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, однако утром и вечером в некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-33 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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