Исполнительная власть Баку снесла ограждения более 10 незаконно занятых земельных участков (ФОТО)

8 сентября 2018 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Специальная комиссия Исполнительной власти (ИВ) города Баку провела расследование на территории 6-го микрорайона Бинагадинского района на участке под названием "Зейтунлуг", вблизи мечети Гейдар. В ходе расследования были выявлены факты незаконного занятия и ограждения территории некоторыми предпринимателями, вырубки оливковых деревьев и продажи участков в некоторых местах, уничтожения зеленых насаждений. Об этом говорится в сообщении Исполнительной власти города Баку.

По инициативе ИВ была привлечена техника и рабочая сила, и в общей сложности, были снесены ограждения 16 незаконно занятых земельных участков, они были расчищены от строительных материалов и мусора. Началась работа по восстановлению зеленых насаждений.

В связи с незаконным ограждением территории парка и уничтожением зеленых насаждений будет направлено обращение в правоохранительные органы.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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