Учения «Сокол ТурАз - 2018» продолжаются (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018», которые стартовали 3 сентября, продолжаются, говорится в четверг в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что 3 сентября в городе Конья начались совместные летно-тактические учения с участием военно-воздушных сил двух стран.

Основной целью проводимых учений является достижение взаимодействия военно-воздушных сил двух стран с проведением обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции.

Учения продлятся до 14 сентября.

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