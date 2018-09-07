Бакинский метрополитен сегодня будет работать в усиленном режиме

7 сентября 2018 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с проводимым сегодня в Баку матчем футбольных сборных Азербайджана и Косово Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме. Об этом в пятницу сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«Проведены все работы для того, чтобы пассажиры после завершения футбольного матча смогли добраться до пункта назначения. В связи с этим составлен специальный план мероприятий. Для усиления мер безопасности на станции «Кероглу», где чаще наблюдается плотность пассажиропотока, будут привлечены дополнительные силы», - добавил Мамедов.

Представитель метрополитена сказал, что также к транспортировке пассажиров готовы дополнительные поезда.

«Если будет наблюдаться плотность пассажиропотока, эти поезда немедленно будут выпущены на линии, что позволит сократить интервал между поездами», - сказал Мамедов.

Напомним, что сегодня в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе в рамках Лиги наций состоится футбольный матч между сборными Азербайджана и Косово.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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