В Азербайджане большинство случаев смерти связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями

25 сентября 2018 18:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня большинство случаев смерти и инвалидности являются следствием сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом во вторник на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал член комитета, кардиолог-хирург Рашад Махмудов.

Депутат отметил, что не только в Азербайджане, но и во всем мире сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте в списке причин смерти.

Махмудов предложил создать специальную программу по сердечно-сосудистым заболеваниям.

"Острые сердечно-сосудистые заболевания в Азербайджане являются серьезной проблемой для населения", - отметил Махмудов.

По его словам, в Азербайджане существует достаточная правовая база для лечения острых инфарктов миокарда.

"При инфаркте в течение двух часов благодаря специальной программе можно решить эту проблему", - добавил член парламентского комитета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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