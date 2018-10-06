Мне понравилось выступать в Национальной арене гимнастики в Баку – российская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Вероника Тимакова осталась довольна своим выступлением на IV Открытом чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по аэробной гимнастике.

"Мне понравилось выступать в Национальной арене гимнастики в Баку. Все прошло хорошо, тренер сказала, что я молодец. Несмотря на то, что зал большой, выступать было совсем не страшно. Здесь много зрителей, они активно нас поддерживаю, это тоже помогает настроиться на хороший результат", - сказала юная гимнастка.

Вероника Тимакова впервые приехала в Баку и отмечает, что город очень красивый.

"Мы погуляли, посмотрели достопримечательности, нам все понравилось, Баку – красивый город", - добавила она.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали IV Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

В первый день спортсмены выступят в индивидуальных программах в четырех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет), а также в составе троек в трех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет).

В соревнованиях примут участие спортсмены из Азербайджана (“Оджаг Спорт” и “AyUlduz”), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступят гимнасты из Казахстана и Украины.

Финальные выступления состоятся завтра, 7 октября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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