Завтра в Баку без осадков, до 21 градуса тепла

9 октября 2018 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем - 19-23 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85, днем 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 11-16, днем 20-25, в горах ночью 6-11, днем 14-19 градусов тепла.

10-11 октября слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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