Бесплатное офтальмологическое обследование от Azercell во "Всемирный день зрения" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во второй четверг октября ежегодно отмечается Всемирный день зрения (World Sight Day).

По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 300 миллионов человек во всем мире имеют проблемы со зрением. Из них 39 миллионов не видят вовсе. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей, из них 1,5 миллиона детей являются необратимо слепыми. Ежегодно число людей, имеющих проблемы со зрением во всем мире, растет на 45 тысяч. По мнению врачей, при своевременном вмешательстве можно предотвратить 80 процентов случаев слепоты. Благодаря офтальмологическому обследованию и обеспечению очками, жизнь 153 миллионов людей на Земле может измениться.

«Мобильная Глазная Клиника» при ООО «Azercell Telekom», поддерживающего многочисленные инициативы по улучшению социального благосостояния людей и здоровья будущего поколения, а также осуществляющего проекты в данном направлении в рамках своей деятельности, осталась верна своей традиции и отправилась в очередную поездку по случаю этого знаменательного дня. Так, врачи "Мобильной Глазной Клиники", основанной при поддержке компании и функционирующей вот уже 7 лет, 11 октября провели офтальмологическое обследование в реабилитационном центре и социальном приюте в поселке Забрат. Врачи клиники обследовали беженцев и вынужденных переселенцев, семьи шехидов, их детей, больных и бездомных детей, детей из разведенных семей и пожилых людей и назначили им лечение.

Отметим, что "Мобильная Глазная Клиника", начавшая свою деятельность 1 июня 2011 года - в Международный день защиты детей, посещает школы-интернаты, детские дома и дома престарелых во многих регионах Азербайджана, включая город Баку. При обследованиях, проводимых Общественным Объединением «Каспийский Проект Сострадания» при поддержке Azercell, пациентов обслуживают и дают необходимую консультацию по поводу профилактики заболеваний глаз профессиональные офтальмологи и специалисты. В 2017 году 1426 человек из города Баку и регионов прошли бесплатное офтальмологическое обследование в "Мобильной Глазной Клинике" Azercell. А на протяжении 7 лет 6063 человека воспользовались услугами этого уникального проекта.

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