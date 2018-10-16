В БГУ состоялась встреча с победителями внутриуниверситетской грантовой программы «50 + 50» (ФОТО)

16 октября 2018 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете состоялась встреча с победителями очередного этапа внутриуниверситетской грантовой программы «50 + 50», сообщает вуз во вторник.

Выступая на мероприятии ректор, академик Абель Магеррамов отметил важность повышения качества и эффективности научных исследований, публикации их результатов в авторитетных журналах, индексированных международными информационными агентствами. Оратор указал на ряд проделанных работ, направленных на привлечение молодежи к научной деятельности, чему служит и грантовая программа «50 + 50».

Проректор по науке и инновациям, профессор Айдын Кязимзаде сказал, что в грантовой программе «50 + 50», охватывающей 2018-2019 годы, принимают участие 89 человек.

Начальник научно-исследовательской части Иззет Эфендиева ознакомила победителей программы «50 + 50» с ее условиями, проинформировала о документировании и других вопросах, возникающих в ходе работы.

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