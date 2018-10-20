В Азербайджане пройдет конкурс по приему на должность директоров школ

20 октября 2018 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ о проведении конкурса по приему на работу на должность директоров государственных общеобразовательных учреждений.

Об этом говорится в сообщении министерства образования.

В связи с этим в министерстве образования созданы конкурсная и апелляционная комиссии.

Процедура приема состоит из четырех этапов и осуществляется на основе конкурсе в электронной форме.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее образование в педагогической сфере или сфере управления, стаж педагогической деятельности - как минимум, 5 лет (при наличии научной степени по специальности «Организация и управление образованием» – 3 года), и которые в настоящее время занимаются педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях.

Конкурс планируется провести в октябре-декабре 2018 года.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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