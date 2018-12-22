Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

22 декабря 2018 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, юго-западный ветер днем будет временами усиливаться, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-11 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 миллиметров до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами будет туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 3-6 градусов тепла.

В некоторых районах с 23 по 25 декабря местами прогнозируется сильный западный ветер.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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