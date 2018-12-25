В Азербайджане возросло число женщин проходящих обучение по техническим отраслям - Госкомитет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане растет число женщин, обучающихся в технической, инновационной, нефтяной промышленности и других сферах. Об этом, выступая на коллегии по итогам текущего года, сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает во вторник Trend.

По словам председателя Госкомитета, проведенные исследования свидетельствуют, что женщины хотят работать в государственном секторе. Статистические данные также подтверждают то, что 30 процентов женщин работают в государственном, до 70 процентов – в частном секторе. «Несмотря на то, что по умениям и знаниям женщины не отстают мужчин, они не представлены в государственном секторе на желаемом уровне. У нас есть такая практика, когда государственные структуры проводят экзамены по приему на работу только для женщин, в результате женщины бывают представлены больше в той или иной сфере. К примеру, в Государственном таможенном комитете во второй раз проводится такой экзамен, и уровень участия женщин в таможенных службах возрос до 20 процентов. Правда, несмотря на то, что это считается «позитивной дискриминацией», мы стараемся устранить эту разницу, и намереваемся проводить подобные экзаменационные тесты и в других госструктурах», - сказала Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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