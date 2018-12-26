Силы, не воспринимающие стабильность и развитие в Азербайджане, пытаются оказывать давление используя религиозный фактор - Госкомитет

БАКУ /Trend/ - Различные силы в мире используют религиозный фактор, чтобы добиться продвижения своих геополитических интересов. Об этом на конференции на тему «Религия и идеологическая безопасность» сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, сообщает в среду Trend.

Гейдаров подчеркнул, что в мире увеличиваются и углубляются конфликты, происходящие на религиозной почве, и сегодня в мире не было бы очагов конфликта, будь они своевременно пресечены.

Зампред госкомитета добавил, что религиозная обстановка в Азербайджане абсолютно стабильная, представителям всех религиозных конфессий проявляется ровное отношение, и мировое сообщество высоко оценивает толерантную, мультикультуральную среду в Азербайджане.

«Однако имеются силы, которые не заинтересованы в сегодняшней стабильности и развитии Азербайджана, и наряду с политическим воздействием они пытаются оказать давление на Азербайджан и на религиозной почве. Некоторые мусульманские страны подпадают под их влияние, пытаются оказывать давление на Азербайджан на религиозной почве, экспортируя в страну различные чуждые религиозные идеологии. Азербайджан проводит серьезную работу в целях укрепления единства и солидарности между мусульманскими странами, однако некоторые мусульманские страны пытаются оказывать на нас давление на религиозной почве. Бесспорно, Азербайджанское государство предпринимает, и будет предпринимать серьезные меры для предотвращения этих негативных тенденций», - отметил Гейдаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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