В 2019 году Баку станет центром крупномасштабных соревнований по различным гимнастическим дисциплинам

3 января 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана в 2019 году проведет ряд крупномасштабных соревнований по различным гимнастическим дисциплинам.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию, Кубок мира по батутной гимнастике пройдет 16-17 февраля. Через месяц – 14-17 марта в стране в четвертый раз состоится Кубок мира по спортивной гимнастике. Апрель и май ознаменуются выступлениями спортсменов по художественной гимнастике. 26-28 апреля в Национальной арене гимнастики пройдет Кубок мира по этому виду, спустя неделю, 16-19 мая, - Чемпионат Европы.

В 2019 году Федерация впервые проведет чемпионаты Европы по двум видам гимнастики. Вслед за соревнованиями по художественной гимнастике 24-26 мая в столице соберутся самые сильные спортсмены по аэробной гимнастике.

20-28 июля 2019 года впервые в Баку пройдет еще одно соревнование – Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Соревнования по спортивной гимнастике в рамках этого фестиваля пройдут в Национальной арене гимнастики.

Последним соревнованием нынешнего года станет Чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет с 16 по 22 сентября. Главными особенностями все трех кубков мира, а также чемпионата мира станет то, что они будут носить лицензионный характер на Олимпийские игры 2020 года.

Постоянные зрители соревнований по гимнастике смогут на выгодных условиях приобрести сезонный абонемент и наблюдать за всеми международными соревнованиями в Национальной арене гимнастики.

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