Азербайджан намерен увеличить в 2019 году экспорт граната

4 января 2019 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен увеличить в 2019 году экспорт граната.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов. По его словам, данный фрукт в настоящее время больше всего экспортируется в страны СНГ.

«В Азербайджане в основном выращиваются такие сорта граната, как «Гулейша», «Бала мурсаль», «Гырмызыгабыг» и «Вилеш». Среди этих сортов самым благоприятным с точки зрения хранения в холодильнике и устойчивости к повреждениям при транспортировке является «Вилеш». В мировой практике данный сорт также называется wonderful (прекрасный)», - сказал Гарашов.

Гарашов добавил, что азербайджанские продукты переработки граната продаются во многих странах мира.

«Такие компании, как "Gilan Holding", "Azərsun", "AzNar" и "AzGranata", являющиеся членами ассоциации, экспортируют изготовленную из граната продукцию во многие страны Европы, а также в Канаду и США. Сегодня азербайджанский гранат широко экспортируется в Россию, Грузию и Украину. Экспорт граната в Европу незначительный, однако мы намерены увеличить данный показатель в 2019 году», - добавил председатель ассоциации.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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