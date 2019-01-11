В бакинских школах пройдут уроки, посвященные 20 Января

11 января 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В бакинских школах 18 января будут проведены специальные уроки, посвященные 20 Января - Дню всенародной скорби, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление образования Баку.

На уроках минутой молчания будет почтена память героических сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Учителя расскажут о зверствах, учиненных в Баку в ночь с 19 на 20 января, горьких последствиях событий, направленных против человечности, доблести сынов Родины.

Отметим, что распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева от третьего января 2019 года утвержден «План мероприятий по проведению двадцать девятой годовщины трагедии 20 Января».

Согласно плану мероприятий, во всех учебных заведениях республики будет проведен специальный урок, посвященный трагедии, оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших шехидами во время событий 20 Января, проведены необходимые работы на территории Шехидляр хиябаны, организованы религиозные церемонии в память о жертвах трагедии.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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