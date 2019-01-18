В Азербайджане необходимо усилить контроль над качеством и продажей антибиотиков

БАКУ /Trend/ - В большинстве государств мира невозможна продажа антибиотиков без рецепта. Об этом сказал, выступая на заседании парламентского комитета по здравоохранению, председатель комитета Ахлиман Амирасланов, сообщает в пятницу Trend.

«Я не могу припомнить другой такой страны, где антибиотики продаются так же беспрепятственно, как в Азербайджане. Использовать антибиотики не по назначению крайне опасно, вплоть до того, что они оказывают влияние на генетические мутации человека. Поэтому необходимо навести серьезный порядок в сфере торговли антибиотиками», - сказал Амирасланов.

Депутат отметил, что антибиотики не должны выдаваться без рецепта, и необходимо усилить контроль над их качеством: «К сожалению, встречаются и некачественные антибиотики».

(Автор: Ильхама Иссабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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