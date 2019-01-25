Азербайджанскую науку постигла тяжелая утрата

25 января 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на 68 году жизни после продолжительной болезни скончался старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), руководитель Шекинской археолого-этнографической группы института Насиб Мирсалех оглу Мухтаров, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на институт.

Насиб Мухтаров родился 3 октября 1951 года в Нухе.

В 1979 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне БГУ).

По окончании института работал на разных должностях в Шеки, в 1981 году активно участвовал в работе археологической экспедиции в рамках строительства железной дороги Евлах-Балакен, с 1990 года возглавлял Шекинскую археолого-этнографическую группу НАНА, был руководителем Шеки-Гах-Огузской археологической экспедиции.

Возглавляемая им экспедиция обнаружила многочисленные артефакты в северо-западном регионе Азербайджана, относящихся к бронзовому, раннему железному периодам, средневековью, античному периоду.

Является автором многочисленных научных статей об археологических исследованиях в северо-восточном регионе Азербайджана.

Насиб Мухтаров будет похоронен сегодня в Шеки.

Аллах рехмет элесин!

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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