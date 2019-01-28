Азербайджанский спортсмен Хамис Мамедов скончался не от гриппа – минздрав (Эксклюзив) (ФОТО)

28 января 2019 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен, чемпион мира по боям без правил Хамис Мамедов, по предварительному заключению врачей, скончался от тромбоэмболии легких, сообщили в понедельник Trend в минздраве.

Было отмечено, что спортсмен поступил в третью городскую больницу Сабунчинского района 24 января. «Он поступил с острой пневмонией. Несмотря на все реанимационные меры, Хамис Мамедов скончался 26 января. Родственники отказались проводить медицинскую экспертизу», - сказали в ведомстве.

Напомним, что ранее была распространена информация о том, что чемпион мира по боям без правил Хамис Мамедов скончался от гриппа.

Он будет похоронен сегодня.

Отметим, что эмболия (тромбоэмболия) легочной артерии – это внезапная закупорка ствола или ветвей артерии, снабжающей легкие кровью. Эмбол - это циркулирующее в крови образование, чаще всего - сгусток крови (тромб).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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