Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда поддерживает семьи шехидов - отец шехида

4 февраля 2019 15:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда поддерживает семьи шехидов. Об этом в понедельник сказал Trend Гульверди Махмудов - отец шехида Рауфа Махмудова.

Отец шехида сказал, что после того, как он потерял своего сына, он всегда ощущал помощь и заботу со стороны государства.

«Лично я всегда ощущал внимание и заботу государства: увековечено имя моего сына, обеспечена выдача пособия как отцу шехида, предоставлены льготы, а также оказана другая помощь. Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда проявлял внимание и заботу в отношении семей шехидов», - добавил Махмудов.

Махмудов добавил, что, начиная с 2003 года, Президент Ильхам Алиев всегда уделяет внимание семьям шехидов, и в связи с этим дает соответствующие указания местным органам исполнительной власти.

«Последнее распоряжение Президента Азербайджана в связи с выдачей единовременных выплат семьям шехидов еще раз подтвердило, что азербайджанское государство и руководство страны всегда уделяет нам внимание. Будучи членом семьи шехида, я стою в очереди за получением жилья. Верю, что в ближайшее время по указанию Президента Ильхама Алиева также улучшится и наши жилищные условия», - добавил Махмудов.

Отметим, что внимание и забота о семьях шехидов является одним из направлений политического курса, осуществляемого Президентом Ильхамом Алиевым. За прошедший период семьям шехидов и ветеранам войны было предоставлено 6654 квартиры, в том числе в 2018 году - 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного. В 2019 году этим гражданам будет предоставлено минимум 800 квартир. Также до сегодняшнего дня инвалидам войны было предоставлено 6144 автомобиля. Сумма ежемесячной президентской пенсии семьям шехидов, инвалидам войны и Национальным героям доведена: для Национальных героев – до 1500 манатов, для семей шехидов – с 1 февраля этого года до 300 манатов, инвалидов войны первой группы - до 182 манатов, второй группы – до 158 манатов, третьей группы – до 121 манатов. Ежемесячно выплачивается социальное пособие детям этой категории лиц. Таким образом, с каждым годом улучшается социальная защита семей шехидов, проводимые главой государства мероприятия в этой сфере всегда встречаются общественностью с большой симпатией и удовлетворением. Первый указ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым после победы на президентских выборах 2018 года, также из этого ряда. Этот указ, предусматривающий выплату единовременной помощи семьям шехидов, считается одним из самых гуманных шагов, направленным на повышение благополучия граждан Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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