В Азербайджане завтра температура поднимется до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами утром и вечером будет туман, ветер северо-восточный, восточный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове вечером составит 5-8, днем 10-15 градусов тепла, в Баку - ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем – 55-56 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, но с полудня в некоторых западных районах ожидаются дожди, в горных районах – снег. Утром и вечером в отдельных местах будет туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 6-10 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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